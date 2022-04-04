В РФ хотят разрешить кинотеатрам не платить за музыку авторов из недружественных стран

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Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов подготовил предложения по поддержке российских кинотеатров, передает ТАСС.

В частности, сенатор предлагает ввести мораторий на платежи за использование авторской музыки в кино и мультфильмах, если речь идет о контрагентах из недружественных стран.

Отмечается, что письмо с соответствующей инициативой Кутепов направил помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Сенатор указал, что в ситуации, когда необходимо взыскать денежные средства на заработную плату сотрудникам, платежи во Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности и в ООО "Российское авторское общество" являются дополнительной нагрузкой.

Кроме того, Кутепов предложил закрепить в нормативных актах, что введение санкций и приостановка поступления зарубежных фильмов в российские кинотеатры является обстоятельством непреодолимой силы. На этот период он предложил освободить кинотеатры от арендной платы и платы за коммунальные услуги, а также предоставить участникам отрасли отсрочку по выплате кредитов.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в Госдуму внесут законопроект о наказании за исполнение санкций в отношении России. Речь идет о поправках в Уголовный кодекс.