В Госдуму внесут поправки в УК о наказании за исполнение санкций недружественных стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесут поправки в Уголовный кодекс о наказании за исполнение санкций в РФ. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в личном телеграм-канале.

"...в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации, и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой", – заявил сенатор.

В середине марта секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил установить в РФ ответственность для руководства компаний за исполнение введенных против государства санкций.

По словам политика, зачастую компании отказываются от сотрудничества с попавшими под санкции организациями, опасаясь, что ограничения распространятся и на них. Турчак подчеркнул, что подобные действия можно расценивать как предательство.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Проведение специальной военной операции привело к санкциям во множестве отраслей. В частности, Евросоюз и США закрыли для России воздушное пространство, введены ограничения по зарубежным валютным резервам Центробанка.