Пожар в общежитии исправительной колонии в Пензе ликвидирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар в общежитии исправительной колонии № 4 в Пензе ликвидирован. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону.

"Жертв и пострадавших нет", – сказала собеседница агентства.

Пожар произошел в общежитии на территории исправительной колонии № 4 в населенном пункте Лесной городского округа Пенза 17 мая. Площадь возгорания составила порядка 250 квадратных метров, из здания эвакуировали более 100 человек.

До этого пожар произошел в трехэтажном административном здании спорткомплекса в Томске. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. На момент прибытия первого подразделения загорелась крыша. В тушении были задействованы 69 человек и 29 единиц техники.

