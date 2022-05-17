Общежитие загорелось в исправительной колонии в Пензе – СМИ

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Пожар произошел в общежитии на территории исправительной колонии № 4 в Пензе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"В исправительной колонии № 4 в населенном пункте Лесное городского округа Пенза горит общежитие для заключенных", – рассказал он.

По данным источника, площадь возгорания составляет порядка 250 квадратных метров, из здания было эвакуировано более 100 человек. В настоящее время экстренные службы уточняют информацию о пострадавших и других обстоятельствах происшествия.

До этого сообщалось, что в трехэтажном административном здании спорткомплекса в Томске произошел пожар. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. На момент прибытия первого подразделения загорелась крыша здания. В тушении были задействованы 69 человек и 29 единиц техники.