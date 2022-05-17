Пожар в производственном здании в Красноярском крае ликвидирован

Фото: телеграм-канал ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Пожарные ликвидировали возгорание в производственном здании в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В ведомстве добавили, что пожар ликвидирован на площади 1,5 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в ГУ МЧС по региону поступила информация о загорании в производственном здании на улице Монтажников в краевом центре. Пожар начался с возгорания в электрощитовой в пристройке. На борьбу с возгоранием направили 53 человека и 18 единиц техники.

До этого сообщалось, что трехэтажном административном здании спорткомплекса в Томске произошел пожар. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

На момент прибытия первого подразделения загорелась крыша здания. В тушении было задействовано 69 человек и 29 единиц техники. В настоящее время пожар ликвидирован.

