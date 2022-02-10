Полиция проведет беседу с родителями девочки, таскавшей кота на поводке в Белгороде

16:45
Фото: телеграм-канал "Белгород № 1"
Белгородские полицейские проведут профилактическую беседу с родителями девочки, которая таскала своего кота по льду на паводке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
Данный эпизод был запечатлен на видео прохожими, которые позднее распространили ролик в телеграм-каналах. Случайные свидетели жестокого обращения с животным делали девочке замечания, но она никак на них не реагировала. По словам местных жителей, ребенок ранее уже был замечен за издевательствами над котом: девочка привязывала животное к дереву и засовывала ему в пасть палку.
"Родители девочки установлены, с ними в ближайшее время будет проведена профилактическая беседа", – заявили в полиции.
Там уточнили, что семья девочки имеет нормальную характеристику.
Ранее сообщалось, что в России создадут резолюцию о формировании правильного отношения к бездомным животным. Глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина рассказала, что эксперты, зоозащитники, ученые и представители МВД приняли такое решение по итогам круглого стола, в ходе которого обсудили ненависть к животным, издевательства над ними и статистку по убийствам.
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