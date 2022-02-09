Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России создадут резолюцию о формировании правильного отношения к бездомным животным. Об этом рассказала председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.
Она уточнила, что на прошедшем круглом столе "Проблемы освещения ситуации с безнадзорными животными в средствах массовой информации" эксперты, зоозащитники, ученые и представители МВД обсудили ненависть к животным, издевательства над ними и статистку по убийствам.
В ходе обсуждения проблемы прозвучали предложения о создании федерального проекта для развития нравственности населения и об учреждении должности омбудсмена по правам животных, передает ТАСС.
При этом, по словам директора по СМИ "Московского общества защиты животных" Ольги Паккиной, за последний год появляется много информации о жестоком обращении с животными и их усыплении.
В свою очередь, Шаройкина уточнила, что предложения экспертов будут направлены в ОП РФ в течение трех дней, после чего процесс создания резолюции будет запущен.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова дала поручение создать в России рабочую группу по защите детей от нападения бездомных собак.
До этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства для защиты людей от бродячих собак. В ведомстве также оценят бездействие властей и надзорных органов в ряде регионов страны.
В Госдуме заявили, что усыпление бездомных собак не сможет решить проблему нападений
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