16 гектаров леса горят в Еврейской автономной области

Биробиджан заволокло густым дымом от природных пожаров. В Еврейской автономной области горят 16 гектаров леса. Очаги зафиксированы в трех районах. Дым распространяется на большие расстояния из-за сухой и безветренной погоды.

В ближайшее время из-за метеоусловий обстановка с пожарами на Дальнем Востоке может еще ухудшиться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.