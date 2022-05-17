Правительство Мали сообщило о предотвращенном госперевороте – СМИ

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Правительство Мали заявило, что "поддерживаемые Западом" офицеры в ночь на 12 мая пытались совершить госпереворот. Об этом сообщило агентство Рейтер.

Как уточняется, министерство территориального управления и децентрализации страны не предоставило подробностей или доказательств.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что республика столкнулась с гибридной террористической атакой. Он также допустил, что целью этой атаки мог быть госпереворот.

Политик выразил мнение, что все планы по дестабилизации ситуации в Казахстане нарушило привлечение сил ОДКБ. Карин подчеркнул, что конечный ответ на то, кто стоит за беспорядками в стране, дадут спецслужбы.

К настоящему времени, по словам мэра Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева, в стране идет постепенная нормализация жизнедеятельности города. По его словам, все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром.