Президент Гвинеи-Бисау рассказал о ситуации в стране

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Стрельба в столице Гвинеи-Бисау длилась около пяти часов, есть погибшие. Об этом со ссылкой на президента страны Умаро Сисоку Эмбало сообщает издание Jeune Afrique.

Президент отметил, что сам находится во дворце, а в столицу возвращается спокойствие. Он добавил, что ситуация взята под контроль.

На странице в Twitter, которая, предположительно, принадлежит главе государства, но не является верифицированной, сообщается, что Сисоку Эмбало чувствует себя хорошо.

Ранее СМИ сообщили, что во дворец правительства Гвинеи-Бисау вошли военные, которые приказали членам правительства покинуть здание.