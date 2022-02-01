Военные вошли в дворец правительства Гвинеи-Бисау – СМИ

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Военные вошли во дворец правительства Гвинеи-Бисау. Об этом сообщает португальское агентство Lusa.

"Около 17.20 (20.20 мск) военные вошли в дворец правительства Гвинеи-Бисау и приказали членам правительства покинуть здание", – рассказал источник информагентства.

При этом местонахождение президента страны Умару Сисоку Эмбало и премьер-министра Нуну Набиама неизвестно.

В свою очередь, радиостанция RFI со ссылкой на свой источник объявила, что глава государства в порядке и чувствует себя хорошо.

В сентябре 2021 года попытка военного переворота была совершена в Гвинее. Заговорщиками стали представители сил специального назначения страны.