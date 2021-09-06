Дерипаска не исключил, что ситуация в Гвинее может сильно встряхнуть рынок алюминия

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Попытка госпереворота в Гвинее может отразиться на рынке алюминия, считает бизнесмен Олег Дерипаска.

"Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что гвинейские военнослужащие совершили попытку государственного переворота. Лидер мятежников Мамади Думбуя объявил о решении распустить правительство и отменить действующую Конституцию. Также были закрыты государственные границы.

После этого новостной портал Guinee News сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.

Позднее в этот же день Думбуя рассказал о состоянии Конде в эфире телеканала France 24. По его словам, президент Гвинеи находится в безопасном месте. Он также заявил, что цель мятежа – помочь стране путем исправления прошлых ошибок.