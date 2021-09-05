Генсек ООН осудил захват власти в Гвинее и призвал освободить действующего президента

19:51
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает захват власти в Гвинее и призывает немедленно освободить главу государства Альфу Конде. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
"Я внимательно отслеживаю ситуацию в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват управления силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", – говорится в сообщении.
Ранее 5 сентября сообщалось, что представители сил специального назначения Гвинеи совершили попытку государственного переворота в стране. Позднее портал Guinee News, ссылаясь на источники сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.
Позднее лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил, что они решили распустить правительство, отменить действующую конституцию и закрыть границы государства.
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