Генсек ООН осудил захват власти в Гвинее и призвал освободить действующего президента

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает захват власти в Гвинее и призывает немедленно освободить главу государства Альфу Конде. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Я внимательно отслеживаю ситуацию в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват управления силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", – говорится в сообщении.

Ранее 5 сентября сообщалось, что представители сил специального назначения Гвинеи совершили попытку государственного переворота в стране. Позднее портал Guinee News, ссылаясь на источники сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.

Позднее лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил, что они решили распустить правительство, отменить действующую конституцию и закрыть границы государства.