Глава мятежников заявил о роспуске правительства и отмене конституции Гвинеи

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил, что они решили распустить правительство, отменить действующую конституцию и закрыть границы государства, сообщает Africa Guinee.

Ранее портал Guinee News, ссылаясь на источники сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.

"Мы решили распустить правительство", – сказал Думбуя.

Он записал видеообращение, которое опубликовало издание Africa Guinee в Facebook.

В нем же предводитель мятежников объявил о прекращении действия конституции и закрытии воздушных и сухопутных границ страны.

В свою очередь официальные власти государства заявляют, что им удалось отразить угрозу нападения.

"Мятежники <...> направились к центру города к окраинам президентского дворца. Охрана президента при поддержке сил обороны и безопасности <...> сдержали угрозу и отразили (атаку) группы нападавших", – сказано в сообщении министерства обороны страны, которое они опубликовали в Facebook.

Вместе с тем власти призвали народ к порядку в связи с обострением ситуации.

Ранее стало известно, что представители сил специального назначения Гвинеи совершили попытку государственного переворота в стране. Отмечается, что путчисты вели бой с охраной президента Альфа Конде в окрестностях резиденции главы государства в столице Конакри.