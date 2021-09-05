Глава мятежников заявил о роспуске правительства и отмене конституции Гвинеи

17:11
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил, что они решили распустить правительство, отменить действующую конституцию и закрыть границы государства, сообщает Africa Guinee.
Ранее портал Guinee News, ссылаясь на источники сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.
"Мы решили распустить правительство", – сказал Думбуя.
Он записал видеообращение, которое опубликовало издание Africa Guinee в Facebook.
В нем же предводитель мятежников объявил о прекращении действия конституции и закрытии воздушных и сухопутных границ страны.
В свою очередь официальные власти государства заявляют, что им удалось отразить угрозу нападения.
"Мятежники <...> направились к центру города к окраинам президентского дворца. Охрана президента при поддержке сил обороны и безопасности <...> сдержали угрозу и отразили (атаку) группы нападавших", – сказано в сообщении министерства обороны страны, которое они опубликовали в Facebook.
Вместе с тем власти призвали народ к порядку в связи с обострением ситуации.
Ранее стало известно, что представители сил специального назначения Гвинеи совершили попытку государственного переворота в стране. Отмечается, что путчисты вели бой с охраной президента Альфа Конде в окрестностях резиденции главы государства в столице Конакри.
СМИ сообщили о попытке переворота в Гвинее
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