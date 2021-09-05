Военные в Гвинее совершили попытку госпереворота – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Представители сил специального назначения Гвинеи совершили попытку государственного переворота в стране. Об этом сообщает издание Jeune Afrique со ссылкой на источники.

Отмечается, что в настоящий момент путчисты ведут бой с охраной президента Альфа Конде в окрестностях резиденции главы государства в столице Конакри.

Официальных комментариев относительно данной ситуации нет.

Ранее стало известно об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза неизвестными, которые совершили нападение на резиденцию главы государства. В результате атаки была ранена и первая леди страны, которая впоследствии скончалась.