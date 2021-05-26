В МИД РФ обеспокоены ситуацией в Мали

16:39
Фото: ТАСС/EPA/HADAMA DIAKITE
В Москве обеспокоены развитием событий в Мали, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в России рассчитывают, что урегулирование ситуации там вернется в конструктивное русло. Москва призывает к освобождению переходного малийского руководства, подчеркнула Захарова.
Она отметила важность продолжения подготовки к проведению конституционного референдума в октябре 2021 года и всеобщих демократических выборов в 2022 году.
Ранее сообщалось, что военные арестовали временного президента и премьер-министра Мали и отвезли их на базу Кати, расположенную рядом с городом Бамако. Президентская гвардия отказалась защищать главу государства, позволив военным его забрать.
В августе 2020 года в Мали произошел военный переворот. Мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров, заняли президентский дворец. Военную базу в районе Кати взяла под контроль группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара. Оппозиция требовала отставки главы государства, отвергая компромиссные варианты урегулирования.
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