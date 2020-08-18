Мятежники в Мали захватили генштаб вооруженных сил

16:09
Фото: AP Photo/Baba Ahmed
Мятежники в Мали взяли под контроль генеральный штаб вооруженных сил страны, сообщает РИА Новости.
Источники агентства передают, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров.
По данным СМИ, военную базу в районе Кати близ столицы Бамако контролирует группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара – бывшим директором военной школы в Кати.
В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса. Оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.
Беспорядки происходят и в Белоруссии. Акции протеста начались 9 августа после президентских выборов. Демонстранты вышли на улицы во всех городах республики. Стражи порядка подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. СК Белоруссии призвал соотечественников не поддаваться на провокации организаторов протестов. 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на акции собрались несколько десятков тысяч человек.
14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.
Ранее, комментируя массовые протесты в стране, Лукашенко предложил демонстрантам устроиться на работу. Он заявил, что основа протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные.
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