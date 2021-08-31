Лидеры талибов заняли ключевые посты в правительстве Афганистана – СМИ

16:29
Фото: AP/TASS/Zabi Karimi
Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) завершили формирование нового правительства Афганистана, ключевые посты заняли представители движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в рядах боевиков.
На должность министра иностранных дел Афганистана назначен глава запрещенного в РФ движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар. Руководителем Минобороны страны стал сын основателя движения мулла Якуб Ахунд, а пост министра внутренних дел занял сын одного из лидеров радикалов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани.
В ближайшее время будут объявлены остальные члены кабмина.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.
Ранее талибы назвали 31 августа "красной линией" для вывода войск США. Отмечалось, что США и Британия не получат дополнительное время для вывода войск из Афганистана. Представитель радикального движения "Талибан" Сухейл Шахин добавил, что задержка эвакуации военных этих стран вызовет недоверие.
США объявили о завершении миссии в Афганистане
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