Лидер военных мятежников в Гвинее рассказал о состоянии президента

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Лидер военных мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя рассказал о состоянии президента страны Альфа Конде. Об этом он рассказал в эфире телеканала France 24.

"Президент у нас. Он находится в безопасном месте. Нет никаких проблем. Его уже осмотрел врач. Нет причин для беспокойства", – заявил военнослужащий.

Думбуя добавил, что цель мятежа – помочь стране путем исправления прошлых ошибок.

Ранее стало известно, что гвинейские военнослужащие совершили попытку государственного переворота в стране. Позднее Мамади Думбуя объявил о решении распустить правительство и отменить действующую конституцию. Также были закрыты границы страны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позже осудил захват власти в Гвинее и призвал освободить действующего президента страны. Специалист заявил, что отслеживает ситуацию.