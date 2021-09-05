Лидер военных мятежников в Гвинее рассказал о состоянии президента

05 сентября, 23:47
Фото: PAPA SECK/ТАСС
Лидер военных мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя рассказал о состоянии президента страны Альфа Конде. Об этом он рассказал в эфире телеканала France 24.
"Президент у нас. Он находится в безопасном месте. Нет никаких проблем. Его уже осмотрел врач. Нет причин для беспокойства", – заявил военнослужащий.
Думбуя добавил, что цель мятежа – помочь стране путем исправления прошлых ошибок.
Ранее стало известно, что гвинейские военнослужащие совершили попытку государственного переворота в стране. Позднее Мамади Думбуя объявил о решении распустить правительство и отменить действующую конституцию. Также были закрыты границы страны.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позже осудил захват власти в Гвинее и призвал освободить действующего президента страны. Специалист заявил, что отслеживает ситуацию.
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