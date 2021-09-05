Сотрудники посольства РФ в столице Гвинеи, где были слышны выстрелы, не пострадали

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Сотрудники посольства РФ в гвинейской столице Конакри, где были слышны выстрелы, не пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе дипмисии Родиона Садыкова.

"О сообщениях о стрельбе мы узнали из прессы. Посольство находится более чем в 10 километрах от президентского дворца. В окрестностях посольства все спокойно. От росграждан никаких тревожных сообщений не поступало", – заявил он.

В дипмиссии призвали россиян, находящихся в стране, не покидать свои дома.

"В связи с резким обострением 5 сентября внутриполитической ситуации в Гвинейской Республике, в частности в столице – городе Конакри, призываем вас не покидать места проживания. В случае экстренной необходимости обращаться в посольство", – говорится в обращении посольства.

Ранее СМИ сообщили, что представители сил специального назначения Гвинеи совершили попытку государственного переворота в стране. Отмечается, что в настоящий момент путчисты ведут бой с охраной президента Альфа Конде в окрестностях резиденции главы государства в столице Конакри.