В МВД РФ заявили, что дороги большинства городов не готовы к появлению электросамокатов

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Улицы и дороги большинства городов и поселков в России не готовы к появлению средств индивидуальной мобильности (СИМ), как отдельной категории участников дорожного движения. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, передает ТАСС.

В министерстве внутренних дел указали, что именно это затрудняет определение правового статуса СИМ, в том числе электросамокатов. В ведомстве проанализировали данные о местах улично-дорожной сети, где были зарегистрированы ДТП со средствами индивидуальной мобильности, и пришли к выводу, что аварии в основном происходили на перекрестках и были связаны с внезапным появлением СИМ.

"В связи с тем, что дороги населенных пунктов остаются неприспособленными для пользователей СИМ, отсутствует техническое регулирование производства, ввоза и обращения таких технических средств, не определен их правовой статус в качестве категории участников дорожного движения", – говорится в материалах.

Если отнести средства индивидуальной мобильности по техническим характеристикам к мопедам, указали в ведомстве, то тогда они смогут передвигаться по проезжей части, что приведет к дополнительным рискам в сфере безопасности дорожного движения. При этом передвижение СИМ по тротуарам без ограничения максимальной скорости будет представлять угрозу для пешеходов, добавили в МВД.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России разрабатывают стандарт с требованиями к электрическим средствам индивидуальной мобильности, согласно которым заводское ограничение скорости должно составлять 25 километров в час. В частности, под ограничения должны подпасть моноколеса, электросамокаты и гироскутеры.

В настоящее время ограничение по скорости существует у каршеринговых самокатов. Предполагается, что при утверждении нового ГОСТа его будут устанавливать на всех ввозимых и производимых в РФ средствах индивидуальной мобильности.

