Москвичам напомнили о правилах безопасности при езде на самокатах

11:35
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Департамент транспорта Москвы выпустил памятки о правилах безопасной езды на самокатах.
"Сезон самокатов начался. Значит, самое время вспомнить правила безопасной езды на них. <...> Не разгоняйтесь и читайте все важные правила", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Владельцев и арендаторов самокатов попросили изучать правила дорожного движения и соблюдать осторожность, учитывая быстрый разгон этого вида транспорта. Также следует исключать резкие маневры, в том числе повороты. По возможности необходимо пользоваться велодорожками.
В Дептрансе подчеркнули, что поездка на самокате запрещена вдвоем, а также при алкогольном опьянении водителя. Кроме того, нельзя кататься в темное время суток без фонаря. Ради безопасности следует не отпускать руль, а также отказаться от перевозки большого груза.
Владельцев и арендаторов средств индивидуальной мобильности попросили обращать внимание на пешеходов, особенно в людных местах. В специальных медленных зонах – в парках и на оживленных улицах – разгоняться можно не более чем до 5–15 километров в час. На переходах и неровных поверхностях рекомендуется спешиваться.
Ранее стало известно, что в РФ разрабатывают стандарт с требованиями к электрическим средствам индивидуальной мобильности. Скорость самокатов и моноколес могут ограничить на уровне 25 километров в час.
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