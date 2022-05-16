Соседка рассказала о детях, которым удалось сбежать от уснувшего вора в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Соседка рассказала о детях, которым удалось сбежать от уснувшего вора в одной из столичных многоэтажек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам женщины, преступник проник в квартиру под видом курьера. Злоумышленник связал находившихся в доме мальчика и девочку и угрожал им ножом, пытаясь узнать, где в квартире находятся деньги. После этого грабитель выпил весь алкоголь, который нашел, и уснул. Благодаря этому дети смогли сбежать.

Соседка рассказала, что мать детей в момент совершения преступления находилась за границей. Местоположение отца неизвестно. Присматривает за детьми их старшая сестра.

Также женщина рассказала, что у семьи был большой долг. Приблизительно он равен той сумме, которую попытался украсть злоумышленник.

Ранее генеральный директор компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков объяснил, как распознать домушника в костюме курьера. По словам эксперта, защитить себя и чужое имущество можно в том случае, если начать задавать курьеру наводящие вопросы. Если сотрудник службы доставки настоящий, он должен знать номер квартиры клиента или код домофона.