Эксперт рассказал, как грабители выбирают квартиру для кражи

16:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал Москве 24, как защитить свою квартиру на время поездки в отпуск.
Ранее компания "Delta системы безопасности" провела исследование, согласно которому у 22% опрошенных ограбили жилье во время отдыха. Еще 17% респондентов заявили, что сталкивались с проникновением в квартиру без серьезных последствий.
Исследование показало, что 61% россиян перед поездкой в отпуск обращаются к друзьям, родственникам и соседям с просьбой проверять квартиру или дом во время их отсутствия. Из них 31% опрошенных просят делать это каждый день.
По словам Гринина, для грабителей квартир одним из самых популярных источников наводки сейчас являются соцсети.
"Я не могу говорить в процентном соотношении, сколько таких краж от общего числа. Но это более половины случаев, когда соцсети стали наводкой для кражи из квартир", – предупреждает Гринин.
Рассказать соседям о поездке можно только в том случае, если с ними у вас сложились хорошие и доверительные отношения, продолжает эксперт по безопасности. В этом случае они будут более пристально присматривать за квартирой, пока люди на отдыхе, отметил Гринин.
"Также рекомендую попросить снимать всевозможные рекламные визитки и флаеры, которые запихивают в дверной проем. Если они не упали, значит, вы не открывали дверь. Это тоже может стать маячком для грабителей. А тем же соседям не велик труд, проходя мимо, выкинуть эти бумажки", – говорит собеседник Москвы 24.
При этом Гринин не считает надежным вариант просить о проверке квартиры консьержа. Это связано с тем, что такие сотрудники должны постоянно находиться на своем посту и просто не будут присматривать за жильем, уверен специалист.
"Задача консьержа – следить за теми, кто входит в подъезд. Если это подозрительные люди, он должен на это среагировать. Консьерж физически не сможет и не будет присматривать за вашей квартирой, потому что в рабочее время он не должен там находиться. Он обязан быть внизу на своем рабочем месте", – сказал эксперт.
Если в квартире находится дорогое имущество, хозяевам не стоит пренебрегать установкой защитных систем и страховкой, обращает внимание Гринин. Их стоимость значительно меньше возможного ущерба от кражи, резюмировал специалист.
Ранее учредитель Центра независимой экспертизы собственности Кирилл Кулаков перечислил основные причины, по которым россияне теряют жилье. По его словам, наиболее распространенным случаем становится просрочка платежей по ипотеке.
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