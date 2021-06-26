Названы основные причины, по которым россияне теряют жилье

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Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Просрочка платежей по ипотеке является наиболее частой причиной, по которой суд изымает у человека квартиру.
Об этом рассказал учредитель Центра независимой экспертизы собственности Кирилл Кулаков. Он добавил, что чаще всего россияне также лишаются жилья из-за его использования не по назначению, долгов и недействительных сделок.
"Другой вид долгов, который приводит к потере квартиры, – это задолженность по коммунальным платежам. Единственную квартиру при этом не изымут – закон не позволяет, а вот наложить арест на вторую могут", – приводит слова эксперта РИА Недвижимость.
В случае использования квартиры не по назначению, например, если в помещении организовали парикмахерскую, уточнил Кулаков, жилье могут изъять по требованию соседей и выставить его на продажу на законных основаниях.
Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, какие штрафы россияне могут получить у себя дома. По словам специалиста, судебные приставы могут посетить квартиру, если в помещении не соблюдаются санитарные нормы, а соседи пожаловались на неприятный запах. Кроме того, по его словам, инциденты могут возникнуть из-за окурков и перепланировки.
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