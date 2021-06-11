Эксперт рассказал об угрозе проникновения воров в жилье через умный дом

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Экономия средств при покупке систем умного дома, а также небрежное отношение к подбору паролей может значительно облегчить доступ воров в квартиру. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на IT-эксперта антивирусной компании ESET Станислава Жураковского.
По его словам, есть два типа атак на устройства системы умного дома, среди которых целевые, когда злоумышленников интересует конкретный человек, и автоматизированные, когда хакерам известна массовая уязвимость устройств и они намерены скомпрометировать их как можно больше.
"Многообразие и функционал гаджетов умного дома несут потенциальные угрозы для пользователей: в случае взлома и перехвата управлением дружелюбный умный дом может превратиться как в инструмент шуток над хозяином "вечно неисправной" климатической системы, так и в орудие серьезного преступления", – отметил эксперт.
Он также добавил, что одной из ключевых ошибок пользователей является необоснованная экономия на устройствах системы дома. Так, в Китае стандарты защиты данных для домашних смарт-устройств не являются строгими, а самая недорогая умная колонка может передавать в разы больше данных на внешние серверы.
Кроме того, второй распространенной ошибкой является небрежный подход к установке паролей на цифровых устройствах и системах доступа в жилье, уточнил специалист.
Помимо этого, Жураковский отметил, что смена пароля на "7654321" или добавление одной-двух букв или символов не гарантирует полноценную защиту. В системе умного дома стоит использовать пароли от 10 до 15 букв и символов, которые расположены в хаотичном порядке, а в случае проблем с запоминанием кодов доступа эксперт советует использовать специальные менеджеры паролей, которые можно скачать в AppStore или GooglePlay.
Ранее исследователь в области информационной безопасности Мэти Ванхоф обнаружил критическую уязвимость в технологии беспроводной связи Wi-Fi. Она позволяет злоумышленникам получать доступ к устройствам одной сети и запускать на них вредоносный код. Как отмечает Ванхоф, подобную проблему он заметил в работе половины из протестированных им роутеров, а также на некоторых смартфонах и устройствах умного дома.
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