В свердловском Минобре предложили уволить директора школы из-за "ЛГБТ-танца" учеников

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Директора гимназии № 12 в Екатеринбурге, ученики которой исполнили "ЛГБТ"-танец, стоит уволить. Об этом заявил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Ранее в Сети появилось видео с танцевального школьного конкурса. В рамках мероприятия десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга. После танцоры сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.

Департамент образования администрации города начал служебное расследование по факту произошедшего. Биктуганов отметил, что организаторы соревнования не уделили необходимого внимания постановкам школьников. По его словам, не было изучено, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление.

"Сегодня все большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько это задача актуальна", – приводит слова Биктуганова РИА Новости.

Он добавил, что произошедшее вызвало непонимание со стороны родительского сообщества.

Ранее сообщалось, что во время празднования последнего звонка в Приморье подрались две учительницы и ученица. Позднее в полицию поступило заявление от 41-летней местной жительницы о нанесении телесных повреждений ее 17-летней дочери двумя женщинами. После этого поступили встречные заявления на несовершеннолетнюю от преподавателей 35 и 36 лет.

