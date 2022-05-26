Детский омбудсмен назвала причину драки двух учительниц и выпускницы в Приморье

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Две учительницы и выпускница подрались в день последнего звонка в приморском поселке Дунай из-за давнего конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

По ее словам, годом ранее выпускницу перевели из одной школы в другую из-за этого конфликта. Романова назвала произошедшее экстраординарной ситуацией.

"Этот случай – яркая иллюстрация того, что все школьные конфликты важно не только урегулировать и анализировать, не менее важно восстанавливать возможность для мирных взаимоотношений его участников в будущем", – заявила Романова.

Омбудсмен отметила, что конфликт усугубился, перейдя из разряда человеческих взаимоотношений в правовые.

"Будем вместе с коллегами из системы образования извлекать уроки и менять работу по урегулированию конфликтных ситуаций среди всех сторон образовательных отношений: обучающихся, их родителей и педагогов", – добавила Романова.

Руководитель пресс-службы управления МВД РФ по Приморскому краю Ирина Сырова рассказала, что инспекторы по делам несовершеннолетних организовали профилактическую работу со школьницей и ее семьей. Одну из учительниц отправили на медосвидетельствование.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Ранее сообщалось, что драка произошла во время празднования последнего звонка. Позднее в полицию поступило заявление от 41-летней местной жительницы о нанесении телесных повреждений ее 17-летней дочери двумя женщинами. После этого поступили встречные заявления на несовершеннолетнюю от преподавателей 35 и 36 лет.

