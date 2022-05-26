Полиция начала проверку после драки между двумя учительницами и выпускницей в Приморье

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Полицейские в Приморском крае выясняют обстоятельства конфликта между выпускницей и двумя работниками одного из образовательных учреждений в поселке Дунай. Об этом со ссылкой на замначальника пресс-службы УМВД по региону Екатерину Хабарову сообщает РИА Новости.

Ранее информация о данном конфликте появилась в социальных сетях. Утверждалось, что драка произошла во время празднования последнего звонка.

Позднее в полицию поступило заявление от 41-летней местной жительницы о нанесении телесных повреждений ее 17-летней дочери двумя женщинами. Следом поступили встречные заявления на противоправные действия несовершеннолетней от двух женщин 36-ти и 35-ти лет, которые являются работниками образовательного учреждения в поселке.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Архангельске школьник бросил стул в учителя. Конфликт начался с потасовки между двумя одноклассниками. После преподаватель разняла мальчиков, но один из них кинул в ее сторону стул, а затем бросил ей в лицо коробку с гуашью. Все это время ученик нецензурно выражался и оскорблял учителя.

Женщина вывела школьника в коридор и попыталась успокоить. Однако он продолжил громко кричать, высказывать оскорбления и наносил ей удары руками. Как только преподаватель отпустила мальчика, он упал у двери класса и несколько раз пнул учителя.