В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после драки с одноклассником

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Хабаровские следователи устанавливают обстоятельства смерти школьника, скончавшегося после конфликта с другим учеником. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть"), а также частью 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность").

Инцидент произошел в одной из школ Комсомольска-на-Амуре 3 декабря. По данным следствия, во время урока биологии один из учеников седьмого класса в ответ на оскорбления со стороны одноклассника встал с места и ударил обидчика по голове.

Пострадавшего подростка доставили в медицинский кабинет, где он скончался от полученной травмы до прибытия скорой помощи. Уточняется, что медработники приехали в учебное заведение через 15 минут после вызова.

Проверку по факту инцидента проводит прокуратура региона. Так, на место происшествия уже выезжал первый заместитель прокурора города Владимир Таболин.

"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка своевременности прибытия бригады скорой медицинской помощи в учебное учреждение. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – отмечают в надзорном органе.

В свою очередь, представитель городской администрации рассказал, что в школе отменили все внеучебные мероприятия.

В ситуации также разбираются специалисты министерства образования Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что прокуратура и СК проверяют обстоятельства гибели школьника в Красноярске. Подросток потерял сознание во время урока в школе. Мальчика госпитализировали, однако спасти ему жизнь врачам не удалось.