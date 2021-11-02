Прокуратура и СК проверяют обстоятельства гибели школьника в Красноярске

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Красноярске прокуратура проводит проверку по факту гибели школьника. Об этом информирует сайт регионального отделения ведомства.
Известно, что в пятницу, 29 октября, подросток потерял сознание во время урока в школе.
"Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали мальчика в больницу, однако, несмотря на комплекс проведенных реанимационных мероприятий, подросток скончался", – сообщили в прокуратуре.
В ходе проверки планируется дать оценку своевременности оказания медпомощи. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета, возраст школьника составлял 14 лет. По факту случившегося ведомство также начало проверку.
Ранее семнадцатилетняя студентка педагогического института скончалась во время экзамена в Ставропольском крае. По предварительным данным медиков, девушка умерла по естественным причинам из-за проблем со здоровьем.
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