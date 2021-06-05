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Происшествия

21:30

Студентка умерла во время экзамена на Ставрополье

происшествия регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Семнадцатилетняя студентка педагогического института скончалась во время экзамена в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

"Происшествие в Иноземцево. Во время экзамена в местном филиале Ставропольского государственного пединститута скончалась семнадцатилетняя студентка", – написал Владимиров.

Он уточнил, что, по предварительным данным медиков, девушка умерла по естественным причинам из-за проблем со здоровьем.

"Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, ситуация на контроле. Выражаю глубокие соболезнования родным девочки. Вся необходимая помощь ее семье будет оказана", – подчеркнул Владимиров.

Ранее преподаватель информатики умерла во время урока в школе № 53 в Курске. О причинах смерти учителя не сообщалось. Администрация Курска и городской комитет образования выразили слова соболезнования родным и близким педагога.

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