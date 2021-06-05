Студентка умерла во время экзамена на Ставрополье

21:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Семнадцатилетняя студентка педагогического института скончалась во время экзамена в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
"Происшествие в Иноземцево. Во время экзамена в местном филиале Ставропольского государственного пединститута скончалась семнадцатилетняя студентка", – написал Владимиров.
Он уточнил, что, по предварительным данным медиков, девушка умерла по естественным причинам из-за проблем со здоровьем.
"Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, ситуация на контроле. Выражаю глубокие соболезнования родным девочки. Вся необходимая помощь ее семье будет оказана", – подчеркнул Владимиров.
Ранее преподаватель информатики умерла во время урока в школе № 53 в Курске. О причинах смерти учителя не сообщалось. Администрация Курска и городской комитет образования выразили слова соболезнования родным и близким педагога.
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