Учитель умерла во время урока в Курске

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Преподаватель информатики умерла во время урока в школе № 53 в Курске, передает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"Прибывшие на место врачи приложили все усилия, оказывая первую медицинскую помощь. Педагога спасти не удалось", – заявили в мэрии.

Причины смерти преподавателя не сообщаются. Администрация Курска и городской комитет образования выразили слова соболезнования родным и близким учителя.

В сентябре прошлого года в Аргентине преподаватель умерла во время лекции в Zoom. Сообщалось, что женщине во время урока стало трудно дышать.

