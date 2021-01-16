В Москве началась проверка после смерти подростка

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На северо-востоке столицы обнаружен труп несовершеннолетнего. По данному факту прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Тело подростка 2004 года рождения нашли в квартире жилого дома. Известно, что незадолго до смерти он заказал доставку баллона, наполненного предположительно закисью азота.

"Все обстоятельства произошедшего будут установлены во время проверки. Также будут оценены действия родителей несовершеннолетнего по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что пятнадцатилетний подросток скончался в Воронежской области 1 декабря, после того как ему стало плохо на уроке физкультуры.