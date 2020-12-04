В Воронежской области подросток умер после урока физкультуры

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Пятнадцатилетний подросток скончался в Воронежской области 1 декабря, после того как ему стало плохо на уроке физкультуры, сообщает СУ СК по региону.

"В (больницу) в бессознательном состоянии доставлен 15-летний ученик одной из школ города Острогожска Воронежской области, которому стало плохо во время урока физической культуры. Несмотря на своевременно проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти подростка не удалось", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на теле подростка не было обнаружено видимых телесных повреждений. В настоящее время следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти школьника, а также опросили его родственников, очевидцев, школьный персонал и медиков.