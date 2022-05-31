Соловьев назвал выступление выпускников свердловской гимназии "гей-вечеринкой"

Фото: телеграм-канал Mash

Телеведущий Владимир Соловьев назвал танец учащихся гимназии № 12 в Екатеринбурге "гей-вечеринкой".

"Я жду, мне интересно, а губернатор им тоже выпишет премию? А городская дума Екатеринбурга? Нет? Не выпишет? Это же, наверное, тоже воздух свободы по-ельцин-центровски. Но уж точно не воздух свободы по-уральски", – приводит его слова Ura.ru.

В свою очередь, замглавы "Газпром-Медиа" Тина Канделаки считает причиной подобных случаев уроки толерантности и танцев.

"На фоне жаркой дискуссии, инициированной моим более чем известным коллегой, появляются вот такие вот новости. Уроки толерантности. Уроки танцев. Может, достаточно было обычных уроков?" – написала она в телеграм-канале.

Ранее в Сети появилось видео с танцевального школьного конкурса. В рамках мероприятия десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга. После танцоры сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.

После сообщалось, что директора гимназии № 12 в Екатеринбурге, ученики которой исполнили "ЛГБТ"-танец, могут уволить. Департамент образования администрации города начал служебное расследование по факту произошедшего.