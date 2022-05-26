Соловьев предрек депутатам гордумы Екатеринбурга судьбу Рашкина

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Телеведущий Владимир Соловьев предрек депутатам гордумы Екатеринбурга, которые пожаловались на него в прокуратуру, судьбу бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина, лишенного мандата. Об этом журналист заявил в программе "Соловьев Live".

Он отметил, что об этих депутатах много пишут жители Екатеринбурга. По его словам, они прославились не только своими позитивными деяниями.

"Давайте, путем Рашкина ступайте! Этот лосеубивец вылетел из Госдумы, а мы открыли бот, собираем информацию на каждого из вас, на подписантов. Доиграетесь – все ваши грязные делишки вылезут на свет божий. <...> Придет время, каждый ответит по делам своим!" – подчеркнул Соловьев.

Он сказал, что люди пишут заявление на человека его начальнику и в прокуратуру, когда им не нравится, что он говорит. При этом у них нет смелости признаться в своих поступках.

Соловьев потребовал от депутатов ответа на вопрос, поддерживают ли они спецоперацию на Украине.

"Или вы на самом деле по-прежнему мечтаете, чтобы [бывший депутат гордумы Екатеринбурга Леонид] Волков (признан в РФ иноагентом и экстремистом) вернулся в Екатеринбург? Или вы мечтаете, чтобы некоторые издатели выпускали словарь, где "гнить – это жить в России"?" – спросил телеведущий.

Ранее между главой Свердловской области Евгением Куйвашевым и Соловьевым завязался спор. Все началось с того, что телеведущий во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты". В ответ на это заявление Куйвашев заявил, что Соловьев позволил себе обозвать Екатеринбург на всю Россию такими словами, который воспитанный человек вряд ли произнесет.

На слова телеведущего ответили также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и уральский шансонье Александр Новиков. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков же подчеркнул, что в Кремле не следили за словесной перепалкой Куйвашева и Соловьева. Он также сказал, что не хотел бы иметь какое-то к этому отношение или как-то это комментировать.

