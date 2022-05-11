Соловьев потребовал от уральских властей ответить, поддерживают ли они спецоперацию

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Тележурналист Владимир Соловьев обратился к властям Свердловской области с требованием ответить на вопрос, поддерживают ли они военную спецоперацию на Украине.

"Я так и не услышал от тех людей, кому я задавал вопрос: так вы поддерживаете специальную военную операцию, граждане во власти Свердловской губернии, или стесняетесь? Дайте, пожалуйста, прямой ответ", – сказал он в эфире канала "Соловьев Live".

Соловьев призвал руководство региона не стесняться выразить свою позицию в условиях, когда главы сразу пяти регионов объявили об уходе с занимаемых постов.

Ранее Владимир Соловьев во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Позднее высказывание прокомментировал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам губернатора, журналист позволил себе обозвать Екатеринбург на всю Россию такими словами, который воспитанный человек вряд ли произнесет.

В свою очередь, Соловьев подчеркнул, что он осознанно произнес данные заявления в адрес Екатеринбурга.