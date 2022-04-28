Российский губернатор ответил Соловьеву на слова о "центре мерзотной либероты"

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым Екатеринбург "центром мерзотной либероты".

"На Урале очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком, поэтому желаю вам следить за своим языком", – написал губернатор в соцсети "ВКонтакте".

По словам Куйвашева, журналист позволил себе обозвать Екатеринбург на всю Россию такими словами, который воспитанный человек вряд ли произнесет.

Глава Свердловской области также выразил мнение, что после таких заявлений Соловьева количество слушателей его лекций в Екатеринбурге достаточно уменьшится. Кроме того, Куйвашев допустил, что многие лично захотят ответить журналисту на необоснованное обвинение.

Ранее сообщалось, что неонацисты планировали в Москве подорвать автомобиль Владимира Соловьева. В отношении шестерых задержанных возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".