Новый телеканал "Соловьев.Live" начнет вещание на частотах EuroNews

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews, сообщили РИА Новости в пресс-службе СоловьевLive.

Отмечается, что тематика нового канала заявлена как информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайту телеканала Euronews и его русской версии. В свою очередь, Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту телеканала.

"Иностранное СМИ систематически размещало недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции, а также информацию с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации", – пояснили в ведомстве.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе" (признана в РФ СМИ-иноагентом), "Радио Свободе" (признана в РФ СМИ-иноагентом) и Русской службе BBC из-за публикаций, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участиям в незаконных массовых акциях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.