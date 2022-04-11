Соловьев опроверг информацию о планах возглавить ЛДПР

Фото: ТАСС/URA.RU/Андреев Владимир
Телеведущий Владимир Соловьев не будет главой ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Соловьев Live".
"Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить партию", – уточняется в сообщении.
Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал, что ЛДПР может предложить Центризбиркому кандидатуру на мандат Владимира Жириновского в течение 14 дней после принятия Госдумой решения о прекращении полномочий лидера ЛДПР.
Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь.
Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Похороны политика, в отличие от церемонии прощания, прошли в присутствии ограниченного круга родных, близких и коллег. Проводить Жириновского в последний путь пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заместитель Сергей Неверов, соратники по ЛДПР и члены семьи.
Москвичи простились с Владимиром Жириновским
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