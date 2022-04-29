В Кремле не следили за спором журналиста Соловьева и губернатора Куйвашева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не следили за словесной перепалкой губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с журналистом Владимиром Соловьевым.

"Нет, мы не следили и, честно говоря, никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение или как-то это комментировать", – приводит ТАСС его слова.

Ранее Владимир Соловьев во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Позднее высказывание прокомментировал Куйвашев. По словам губернатора, журналист позволил себе обозвать Екатеринбург на всю Россию такими словами, который воспитанный человек вряд ли произнесет.

В свою очередь, Соловьев подчеркнул, что он осознанно произнес данные заявления в адрес Екатеринбурга.