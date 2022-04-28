Мэр Екатеринбурга ответил Соловьеву на слова о "центре мерзотной либероты"

Фото: ТАСС/Ura.ru/Вова Жабриков

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ответил телеведущему Владимиру Соловьеву на слова о "центре мерзотной либероты", сообщает "Газета.ру".

"Очень удивлен теми эпитетами, которыми недавно "наградил" наш Екатеринбург телеведущий Владимир Соловьев", – написал Орлов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что Соловьев, вероятно, ничего не знает о жителях Екатеринбурга. По его словам, на протяжении всей своей истории город живет ради процветания и безопасности страны.

Также Орлов отметил, что неправильно делать выводы о всех горожанах на основании единичных высказываний.

Ранее Владимир Соловьев во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Эти слова прокомментировал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, журналист позволил себе обозвать Екатеринбург на всю Россию такими словами, который воспитанный человек вряд ли произнесет.

В ответ на это Соловьев заявил, что осознанно произнес данные заявления в адрес Екатеринбурга.

