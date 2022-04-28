Соловьев резко ответил губернатору Свердловской области

Фото: ТАСС/Ura.ru/Владимир Андреев

Тележурналист Владимир Соловьев резко ответил главе Свердловской области Евгению Куйвашеву, который рекомендовал ему "следить за языком" и не оскорблять екатеринбуржцев.

"Это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить? То есть я теперь должен говорить как с губернатором или следить за базаром, поганой метлой. Это что сейчас было? Ты стрелку забиваешь, губернатор? Это уралмашевское прошлое сказывается? Не заводов, а преступных группировок бандитских?" – заявил Соловьев в эфире своей передачи.

Кроме того, журналист подчеркнул, что он осознанно произнес данные заявления в адрес Екатеринбурга.

Ранее Владимир Соловьев назвал во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Это позднее прокомментировал и Куйвашев.

По словам губернатора, журналист позволил себе обозвать Екатеринбург на всю Россию такими словами, который воспитанный человек вряд ли произнесет.

