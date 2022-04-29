Шансонье Новиков раскритиковал телеведущего Соловьева

Фото: vk.com/anovikov.offcial

Уральский шансонье Александр Новиков в видео раскритиковал телеведущего Владимира Соловьева за высказывание о губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве. Ролик был размещен на странице музыканта в соцсети "ВКонтакте".

Шансонье Новиков в своем видео отметил, что губернатор достаточно корректно высказался против тележурналиста, в то время как последний перешел на оскорбления.

"А ты перешел на оскорбления: губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Ты ведущий, которого смотрит вся страна, и обязан поэтому, представляя мнение правительства, мнение Кремля, особенно следить за своим языком", – заявил исполнитель.

Александр Новиков добавил, что ему и самому было обидно слышать нелестные высказывания Владимира Соловьева о Екатеринбурге. Он призвал телеведущего принести извинения губернатору Свердловской области или объясниться перед главой региона.

Ранее Владимир Соловьев во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Позднее высказывание прокомментировал Куйвашев. По словам губернатора, журналист позволил себе обозвать Екатеринбург на всю Россию такими словами, который воспитанный человек вряд ли произнесет.

В свою очередь, Соловьев подчеркнул, что он осознанно произнес данные заявления в адрес Екатеринбурга.

