Соловьев вновь раскритиковал губернатора Свердловской области

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что так и не услышал от главы Свердловской области Евгения Куйвашева заявлений, патриот ли он и поддерживает ли спецоперацию на Украине.

"Или он боится оказаться в санкционных списках? Вы что, считаете, что, если его рекомендовал президент, он теперь вне зоны критики? Он в домике что ли? Нет. Никакого домика нет", – заявил Соловьев в эфире на YouTube-канале "Соловьев Live".

Также он заявил, что в регионе много "сепаратистов и подонков, которых выворачивает наизнанку от буквы Z". По словам Соловьева, именно экспозиция "Ельцин Центра", открытого в Екатеринбурге, "репродуцирует эту мерзотную либероту" и искажает историю страны.

Ранее Соловьев во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Позднее высказывание прокомментировал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам губернатора, журналист позволил себе обозвать Екатеринбург на всю Россию такими словами, который воспитанный человек вряд ли произнесет.

В свою очередь, Соловьев подчеркнул, что он осознанно произнес данные заявления.

