Соловьев предложил отправить в Екатеринбург Кадырова из-за ЛГБТ-скандала в школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Телеведущий Владимир Соловьев предложил отправить в Екатеринбург главу Чечни Рамзана Кадырова после скандала с "ЛГБТ-танцем" в местной школе. Об этом он заявил в эфире программы "Соловьев.Live".

По его словам, Кадыров смог бы навести порядок в городе, научил бы всех "уму-разуму".

Он также вновь призвал местные власти раскрыть свою позицию по спецоперации на Украине. Соловьев добавил, что жители Свердловской области активно собирают средства для жителей Донбасса.

Телеведущий напомнил Ксении Собчак, которая заступилась за губернатора региона Евгения Куйвашева, об аварии, в которую она попала ранее.

"Ты кровь отмыла? Кровь смыла, когда сбежала с места аварии? Ты оставила место аварии!" – заявил Соловьев.

Ранее в социальных сетях появилось видео с танцевального школьного конкурса. В рамках мероприятия десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга. После танцоры сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.

Позже министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора гимназии № 12 Любовь Кулеву. Он отметил, что организаторы соревнования не уделили необходимого внимания постановкам школьников.

