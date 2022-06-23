В ICAO усомнились в возможности обеспечения Россией безопасности полетов

11:45
Фото: Москва 24
Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что в России до сих пор не решили проблему в области обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на закрытый бюллетень организации.
Официальный представитель ICAO Энтони Филбин сказал, что опасения связаны со статьей 18 Чикагской конвенции, которая запрещает законную регистрацию судна в более чем одном государстве. Из-за этого возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности.
Специалист, который занимается вопросами сертификации авиатехники, рассказал, что страна регистрации выдает радиолицензию, которая разрешает использовать определенные частоты.
В Росавиации отвергли озабоченность в вопросе безопасности полетов, отметив отсутствие доказательств несоответствия российских самолетов требованиям ICAO.
Партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов рассказал, что чикагской конвенцией предусмотрено указание страны на факты нарушения и рекомендации исправить их или исключение государства из ICAO. Последний вариант подразумевает, что к представителям авиаотрасли страны не будет применяться режим благоприятствования.
"Из-за этого могут последовать проблемы при взаимодействии со службами навигации, техническим обслуживанием судов и даже их пропуском в воздушное пространство и аэропорты стран – членов конвенции", – пояснил Горбунов.
Филбин подчеркнул, что если к 14 сентября Россия не решит этот вопрос, то на сайте ICAO напротив РФ появится красный флажок, используемый для информирования других стран.
Ранее глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что практически все самолеты РФ перешли в отечественный реестр и были перестрахованы внутри страны. Он уточнил, что в настоящее время авиаперевозчики осуществляют полеты в 11 государств, в Россию летают 32 иностранные авиакомпании из 22 стран.
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