В МЧС заявили, что воздушные суда министерства в условиях санкций могут летать по миру

Фото: ТАСС/МЧС России

Воздушные суда авиации МЧС России в условиях санкций могут летать по всему миру, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Уточняется, что воздушные суда зарегистрированы в РФ и имеют действующие сертификаты летной годности.

"Вместе с тем каждый вылет воздушных судов согласовывается через евроконтроль с Европейской организацией по безопасности воздушной навигации", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) отозвало сертификаты летной годности воздушных судов, которые зарегистрированы в других странах.

По данным МЧС, в распоряжении ведомства находятся 84 воздушных судна: 23 самолета и 61 вертолет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Последним запрещается приземляться, взлетать и пролетать над их территориями.