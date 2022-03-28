Авиакомпания "Россия" вернула на родину из-за рубежа почти 13,5 тысяч пассажиров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Авиакомпания "Россия" вернула на родину почти 13,5 тысяч пассажиров с начала марта, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

По его словам, всего в выходные, 26 и 27 марта, было выполнено два рейса SU/FV6696 в двухклассной компоновке. Рейсы в Москву выполнялись с технической посадкой в аэропорту Махачкалы.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" организует специальные рейсы для возвращения туристов из ОАЭ, Таиланда и Сейшельских островов. Предложением смогут воспользоваться туристы, которые имеют билет "Аэрофлота" туда и обратно с использованным сегментом из России.

До этого по поручению вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризм и Минцифры создали форму обратной связи на госуслугах для путешественников, которые испытывают трудности с возвращением домой. Уточняется, что через нее можно передать сведения о месте пребывания и данные об обратном билете, благодаря которым ведомства смогут сформировать списки россиян и оказать им помощь с возвращением на родину.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Последним запрещается приземляться, взлетать и пролетать над их территориями.